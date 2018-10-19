Отделочные работы ведутся на Гянджинском международном автовокзале

19 октября 2018 01:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведутся заключительные работы по строительству Гянджинского международного автовокзала.

Об этом было сказано на отчетном собрании, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года, а также предстоящим задачам города.

Отмечается, что строительные работы нового международного автовокзала площадью 5 гектаров завершены, ведутся отделочные работы.

Автовокзал рассчитан на четырех тысяч пассажиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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