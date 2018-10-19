В рекламе грубо нарушаются нормы азербайджанского языка – Институт языкознания

БАКУ /Trend/ - Язык – достояние народа, его самое большое богатство. Азербайджанский язык один из самых древних и богатых языков мира.

Об этом директор Института языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Мохсун Нагысойлу сказал в пятницу на конференции на тему «Музыкальные исполнители и соблюдение норм литературного языка».

«После восстановления независимости в Азербайджане были созданы независимые телеканалы, радио, СМИ и был утрачен языковой профессионализм. Каждый обязан беречь и правильно говорить на родном языке», - сказал Нагысойлу.

Ученый выразил сожаление в связи с тем, что есть и такие, кому не нравится родной язык, которые косо смотрят на тех, кто говорит на родном языке. «В рекламе грубо нарушаются нормы родного языка. Нам необходимо беречь родной язык», - сказал директор института.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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