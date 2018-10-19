В Баку выявлены еще две зоны, где возможны оползни - сейсмослужба

19 октября 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку, наряду с территорией около телебашни в Сабаильском районе, выявлены еще две зоны, где возможны оползни.

Об этом в пятницу сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

Он подчеркнул, что на этих территориях тоже могут произойти оползни.

«В зонах оползней проводятся исследования, которые продлятся долго, потому что необходимо найти глубину залегания плоскости. Будут предприняты шаги по установлению причин возникновения и направления оползня. Проводятся съемки с дронов и комплексные меры. Исследования ведутся и на близлежащих территориях, но на верхних пластах вести исследование невозможно, потому что оползневый процесс продолжается», - сказал Етирмишли.

По его словам, по предварительной информации, на территории Бадамдара глубина оползня в нижней части 46 метров. Какова глубина наверху, неизвестно.

«На зону оползня не могут влиять слабые толчки, которые происходят в Каспийском море. В стране все время происходят слабые толчки, о которых мы не сообщаем. Каждый день регистрируются как минимум 5-10 таких толчков», - сказал гендиректор центра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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