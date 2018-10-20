С начала года ж/д транспортом воспользовались более двух миллионов азербайджанцев

20 октября 2018 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние девять месяцев более двух миллионов жителей Азербайджана воспользовались железнодорожным транспортом. Об этом сказала Trend начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

Гадирова сказала, что за девять месяцев текущего года по международным и местным направлениям были перевезены 2 022 628 пассажиров.

"151 665 человек перевезены по международным направлениям, 660 408 человек - внутри страны, 1 210 555 человек воспользовались пригородными перевозками", - добавила начальник отдела ЗАО.

По ее словам, 53 205 пассажиров воспользовались системой онлайн-продажи билетов.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Оглашена номенклатура грузов, перевозимых по БТК (Эксклюзив)
Бизнес 18 октября 10:46
В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прошел "День здоровья" (ФОТО)
Общество 9 октября 16:25
На Сальянском ж/д узле проведены комплексные учения по гражданской обороне ФОТО)
Экономика 9 октября 12:11
"Азербайджанские железные дороги" распространили видеокадры столкновения автобуса с электровозом (ВИДЕО)
Общество 3 октября 15:42
В Азербайджан планируется доставить 30 вагонов швейцарского производства
Экономика 27 сентября 14:39
На ж/д станциях Сангачал и Гёран началась установка 17 новых стрелочных переводов (ФОТО)
Экономика 20 сентября 14:53
Лента новостей
НПЗ Star объявлен первой особой промышленной зоной Турции
Энергетика 11:58
Тела скончавшихся в результате отравления членов иранского сухогруза пока находятся в Баку - посольство
Общество 11:54
Компания "Альстом" намерена реализовать проекты в Казахстане
Бизнес 11:39
Завершен ремонт буровой установки на Бакинском судостроительном заводе
Энергетика 11:29
Узбекистан ликвидирует государственный сельскохозяйственный холдинг "Узбекозиковкатхолдинг"
Бизнес 11:18
В Малайзии заявили, что поддерживают борьбу России с терроризмом в Сирии
Арабские страны 11:14
Уровень зарегистрированной безработицы в сентябре в Китае составил 4,9%
Китай 11:11
Беларусь и Венгрия активизируют межмидовские консультации
Беларусь 11:06
США призывают РФ не продавать за Иран его нефть на мировом рынке
США 11:02