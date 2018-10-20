Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогнозы погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в регионе Большого и Малого Кавказа осадков преимущественно не ожидается. Утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха в предгорных районах составит 19-24, в горных районах – 15-19 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне также преимущественно без осадков, ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, в горных районах - 15-20 градусов тепла.

В низменных районах осадков в основном не ожидается. Максимальная температура воздуха составит 22-27 градусов тепла.

В Нахчыванской АР также без преимущественно осадков, ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 21-26 градусов тепла.

В Баку на выходных осадков в основном не ожидается. Южный ветер завтра временами будет усиливаться. Максимальная температура воздуха – 20-25 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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