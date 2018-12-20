Образование в Азербайджане важно сделать направленным на карьеру – Малейка Аббасзаде

20 декабря 2018 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Молодежь подает документы в вузы только ради самого факта поступления, не думая о том, какую карьеру будет строить, сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, выступая на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

«Наша молодежь полагает, что социальный успех заключается в самом факте поступления в вуз. Поэтому образование очень важно сделать таким, чтобы оно было направлено на карьеру», - сказала она.

Аббасзаде отметила, что в 2014 году не продолжили образование 19 процентов девятиклассников. «В этом году данный показатель составил 14 процентов. Среди 11-классников этот показатель в 2014 году составил 22 процента, в этом году – 15 процентов, что говорит о заинтересованности молодежи в продолжении образования», - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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