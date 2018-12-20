Завтра в Баку будет дождливо

20 декабря 2018 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью местами сильные, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Во второй половине дня дождь постепенно прекратится, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 4-6, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами будет дождливо, в горных и предгорных районах прогнозируется снег, который ночью и утром может усилиться. Местами туман, ветер восточный.

Ночью - 2-5, днем - 6-9 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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