Сотрудники БГУ получили праздничную премию

БАКУ /Trend/ - Около трех тысяч сотрудников Бакинского государственного университета (БГУ) получили единовременную денежную премию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

По предложению исполняющей обязанности ректора вуза, профессора Ирады Алиевой, озвученного на заседании Ученого совета БГУ, принято решение о выдаче по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года всем сотрудникам учреждения единовременной денежной премии. Процесс коснется в общей сложности около трех тысяч человек.

В то же время, как и в предыдущие годы, был обсужден вопрос повышения путем дифференциации и в следующем году зарплаты около 300 представителей профессорско-педагогического состава, имеющих особые заслуги и достижения в сфере науки, преподавательской и общественной деятельности.

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