Сотрудники БГУ получили праздничную премию

21 декабря 2018 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Около трех тысяч сотрудников Бакинского государственного университета (БГУ) получили единовременную денежную премию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

По предложению исполняющей обязанности ректора вуза, профессора Ирады Алиевой, озвученного на заседании Ученого совета БГУ, принято решение о выдаче по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года всем сотрудникам учреждения единовременной денежной премии. Процесс коснется в общей сложности около трех тысяч человек.

В то же время, как и в предыдущие годы, был обсужден вопрос повышения путем дифференциации и в следующем году зарплаты около 300 представителей профессорско-педагогического состава, имеющих особые заслуги и достижения в сфере науки, преподавательской и общественной деятельности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Альтернативная энергетика в Азербайджане может занять существенную долю рынка - Фонд энергоразвития РФ
Энергетика 11:55
Компания Bakcell начала сотрудничество с INNOLAND (ФОТО)
ИКТ 11:34
Объем производства нефтепродуктов в Азербайджане увеличивается
Энергетика 11:23
Студенты Бакинской Высшей школы нефти побывали в детском доме (ФОТО)
Общество 11:12
В Италии в рамках проекта TAP пересажены 35 оливковых деревьев
Энергетика 10:54
Туркменистан будет и далее укреплять добрососедские отношения с Азербайджаном - президент
Туркменистан 10:11
Лента новостей
Альтернативная энергетика в Азербайджане может занять существенную долю рынка - Фонд энергоразвития РФ
Энергетика 11:55
Международный банк Азербайджана прокомментировал решение Лондонского апелляционного суда
Финансы 11:52
МИД: Россия и Иран считают важным обеспечить жизнеспособность ядерной сделки
Россия 11:52
Белорусская армия получила модернизированные комплексы связи
Беларусь 11:50
Али Ахмедов: Воспитание граждан Азербайджана в патриотическом духе укрепляет мощь страны
Политика 11:48
Власти собираются увеличить конкуренцию на "Грузинской железной дороге"
Грузия 11:45
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Будущее Азербайджана будет зависеть от уровня знаний молодежи и ее умения осваивать современные инновационные технологии
Политика 11:44
Таджикистан поделился с соседями 40% своего цемента
Таджикистан 11:42
Хит Майкла Джексона с азербайджанским национальным колоритом (ВИДЕО)
Культура 11:42