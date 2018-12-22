В Азербайджане прекращены полномочия шести судей

22 декабря 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вынесены решения о прекращении полномочий шести судей.

Об этом было сказано на заседании Судебно-правового совета, сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции.

Также на заседании были обсуждены результаты оценки деятельности 56 судей и семи председателей судов, у которых истек срок полномочий.

Были приняты решения о переводе на более низкую должность за недостатки в работе четырех председателей судов.

(Автор: Самир Али)

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