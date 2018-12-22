Исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде

22 декабря 2018 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде.

Мехти Гусейнзаде родился 22 декабря 1918 года в селении Новханы Бакинской губернии. В 1936 году окончил Бакинское художественное училище, получил образование в Ленинградском институте иностранных языков и в нынешнем Азербайджанском государственном педагогическом университете в Баку.

В 1941 году был призван в армию, в 1942 году окончил военную школу в Тбилиси. В июле того же года принял участие в Сталинградской битве, в августе под городом Калач, будучи тяжело раненым, попал в плен. В начале 1944 года Мехти Гусейнзаде с группой товарищей бежал из лагеря для военнопленных в Италии и присоединился к югославским партизанам. Начиная с этого времени, Мехти Гусейнзаде становится активным участником партизанского движения в регионе, действуя под псевдонимом «Михайло».

В 1944 году в результате налета на фашистскую тюрьму в итальяном Удино группа партизанов во главе с Гусейнзаде обезоружила охрану и освободила 700 военнопленных, в том числе 147 советских воинов.

Гусейнзаде создал и возглавил диверсионно-разведывательную группу при штабе 31-й дивизии Народно-освободительной армии Югославии.

Возвращаясь с очередного задания, легендарный Михайло столкнулся лицом к лицу с фашистами. Уничтожив в неравном бою множество врагов, он пустил последнюю пулю себе в сердце, чтобы не попасть в плен. Сначала Мехти Гусейнзаде был похоронен в селе Витовле, а затем в селе Чепован.

Сегодня в Азербайджане действует школа, которая носит имя легендарного азербайджанского героя. В его честь названы поселок, улица и корабль.

В 1973 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева был возведен памятник незабвенному герою. В 1958 году на киностудии «Азербайджанфильм» был снят посвященный ему художественный фильм «На дальних берегах».

На основе договоренности, достигнутой в 2006 году в ходе официального визита Президента Ильхама Алиева в Словению, в 2007 году был открыт памятник Мехти Гусейнзаде.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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