В Азербайджане пересмотрено количество часов на преподавание начальной военной подготовки

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пересмотрено количество часов, выделяемых на преподавание предмета по начальной военной подготовке, сообщает в субботу Trend.

В связи с этим Кабинет министров внес изменения в "Положение о начальной военной подготовке молодежи". Согласно изменениям, на преподавание предмета начальной военной подготовки в общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях выделены 140 часов.

Согласно решению, количество учебных часов для получающих в течение одного года начальное профобразование составит 40 часов, для получающих в течение трех лет техническое образование - 124 часа, для получающих в течение четырех лет высшее техническое образование - 140 часов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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