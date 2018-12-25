Более 500 азербайджанских студентов получают образование за счет средств бюджета зарубежных стран

25 декабря 2018 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время 535 азербайджанских студентов, в соответствии с межправительственными соглашениями, в рамках выделенной квоты получают образование за счет средств бюджета зарубежных стран, сообщает Trend со ссылкой на министерство образования.

В рамках "Государственной программы по образованию в зарубежных странах азербайджанской молодежи в 2007-2015 годах" 3558 человек получили стипендии для получения образования в престижных вузах зарубежных стран.

В 2017-18 учебном году в Азербайджане по всем ступеням высшего образования обучались более шести тысяч иностранцев из 86 стран, что по сравнению с предыдущим учебным годом больше на 17 процентов.

За последние два года группы SABAH окончили 1572 студента, 37 процентов из них обучаются в магистратуре в Азербайджане, 17 процентов - за рубежом. Остальная часть приступила к трудовой деятельности по специальности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане завтра начинается собеседование для желающих стать директорами школ
Общество 4 декабря 17:59
В Азербайджане желающие стать директорами школ пройдут собеседование
Общество 3 декабря 17:19
В Азербайджане будет приостановлен прием документов для нострификации
Общество 30 ноября 19:14
Вузы Азербайджана должны подумать об альтернативных источниках финансирования - министр
Общество 23 ноября 18:10
В Азербайджане сегодня завершается экзамен по приему на работу директоров школ
Общество 23 ноября 10:20
Минобразования Азербайджана готовит альтернативные механизмы возвращения студенческих кредитов
Общество 21 ноября 17:23
Лента новостей
Объём торгов на Узбекской товарно-сырьевой биржи снизился
Бизнес 10:50
Оглашены сроки завершения всех этапов модернизации ПО "Азерикимья"
Энергетика 10:49
Компания из ОАЭ покупает акции второго крупнейшего банка Узбекистана
Финансы 10:47
Оборот безналичных платежей в Нахчыванской АР вырос на 12%
Финансы 10:39
В Азербайджане определены новые критерии категорий предпринимательства
Бизнес 10:36
Самые необычные искусственные острова в мире (ФОТО)
Интересное 10:35
Парламент Колумбии принял резолюцию по карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 10:31
Эльмар Мамедъяров: Надеемся, что в 2019 году будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
Политика 10:29
Сирийские христиане впервые отметили Рождество карнавальным шествием в Дамаске
Арабские страны 10:24