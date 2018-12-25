В «Ичери Шехер» в Баку создан Центр традиционного искусства и Музейный центр

25 декабря 2018 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для повышения эффективности работы Государственного управления историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» в структуре управления создан Центр традиционного искусства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Также в структуре Государственного управления историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» создан Музейный центр.

Согласно решению, подписанному премьер-министром Новрузом Мамедовым, с целью повышения эффективности работы Государственного управления историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» на базе Государственного историко-архитектурного заповедника-музея «Дворцовый комплекс Ширваншахов», Музея истории «Ичери Шехер» и Государственного историко-этнографического заповедника «Гала» создан Музейный центр «Ичери Шехер».

Государственному управлению историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» поручено обеспечить расходы по содержанию Центра традиционного искусства и Музейного центра «Ичери Шехер» в рамках средств, выделяемых Управлению из государственного бюджета страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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