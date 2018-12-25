Увеличено число сотрудников Управления историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер"

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение «Об утверждении структуры и установлении числа работников Государственного управления историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер», сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
В соответствии с решением, число сотрудников Управления увеличено с 415 до 430 штатных единиц.
Также, согласно этому решению, структура Управления дана в новой редакции:
1. Аппарат Государственного управления историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» (отделы и сектора)
2. Музейный центр «Ичери Шехер»
3. Жилищно-коммунальная и ремонтная служба
4. Научно-производственная реставрационная мастерская
5. Научно-культурный центр
6. Театр марионеток
7. Дом-музей Таира Салахова
8. Творческий центр Магсуда Ибрагимбекова
9. Центр традиционного искусства.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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