Увеличено число сотрудников Управления историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер"

25 декабря 2018 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение «Об утверждении структуры и установлении числа работников Государственного управления историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер», сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

В соответствии с решением, число сотрудников Управления увеличено с 415 до 430 штатных единиц.

Также, согласно этому решению, структура Управления дана в новой редакции:

1. Аппарат Государственного управления историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» (отделы и сектора)

2. Музейный центр «Ичери Шехер»

3. Жилищно-коммунальная и ремонтная служба

4. Научно-производственная реставрационная мастерская

5. Научно-культурный центр

6. Театр марионеток

7. Дом-музей Таира Салахова

8. Творческий центр Магсуда Ибрагимбекова

9. Центр традиционного искусства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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