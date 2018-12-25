В Бакинской Высшей школе нефти прошел "Cleantech Ideation Bootcamp" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), финансовой поддержке Программы развития ООН в Азербайджане и спонсорском участии компании EY, «Лаборатория социальных инноваций» (Social Innovation Lab – Sil.) реализовала инновационную программу «Cleantech Ideation Bootcamp», сообщает во вторник Trend со ссылкой на вуз.

Участниками двухдневного практического семинара, проходившего в Зале заседаний вуза, стали студенты БВШН и других высших учебных заведений страны.

По словам учредителя и директора Sil. Джасура Гасанова, семинар был нацелен на обучение молодых новаторов, которые разработали и хотят внедрить стартап-проекты и бизнес-идеи для решения актуальных задач, связанных с изменениями климата. В течение 22 и 23 декабря около 40 слушателей вместе с четырьмя инструкторами и шестью наставниками работали над тем, чтобы найти новаторские подходы к проблемам в этой области и приобрести навыки, необходимые для успешной и эффективной реализации своих идей.

В первый день тренинг-сессии провели соучредители Sil., тренеры программы Джасур Гасанов и Лейла Тагизаде, а также предприниматели Рашид Алиев и Орхан Ахмедов, имеющие международный опыт в области инноваций. Затем участники программы подготовили собственные проекты, разработанные с учетом знаний, которые они приобрели за время учебы. На следующий день слушатели выступили с презентациями своих проектов, которые оценивало компетентное жюри из числа экспертов в области бизнеса и инноваций.

Итогом двухдневной программы «Cleantech Ideation Bootcamp» стало создание восьми стартап-проектов. Лучшими были признаны два проекта – «EcoSol», предлагающий «умное» и более рациональное управление процессом утилизации отходов, и «Coloroll», нацеленный на создание робота для окраски стен со значительным уменьшением расхода токсичных материалов на основе оптимизации процесса. Присутствовавший на награждении ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил победителей и вручил им соответствующие сертификаты.

Обе команды, разработавшие эти проекты, получили право принять участие в «ClimateLaunchpad Azerbaijan 2019» – национальном этапе крупнейшего международного конкурса бизнес-идей в области «зеленых» технологий.

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