Госкомитет: В Азербайджане актуален вопрос усиления профобразования женщин

25 декабря 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане была проведена важная работа в сферах укрепления института семьи, создания более сильных механизмов для защиты прав женщин и детей, сказала, выступая на коллегии Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, посвященной итогам года, председатель структуры Хиджран Гусейнова, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, уходящий год был богат на знаменательные события.

«В Азербайджане обеспечено динамичное развитие всех сфер, и этот процесс продолжается», - сказала Гусейнова.

Она отметила, что женщины составляют половину населения страны, и рост занятости среди них очень важен.

Гусейнова подчеркнула также, что в Азербайджане актуален вопрос усиления профобразования женщин. «Очень большое значение имеют привлечение женщин к курсам профессиональной подготовки, проведение просветительских мероприятий для их вовлечения в предпринимательскую деятельность. Опыт показывает, что если для женщин, желающих заниматься предпринимательством, создаются возможности и стимул, то можно достичь очень положительных результатов», - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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