В Азербайджане за ущерб окружающей среде наложены штрафы на более чем 200 тыс. манатов

25 декабря 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 1 по 15 декабря проверили соблюдение в стране требований экологического законодательства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

В ходе проверок было составлено 210 актов и протоколов в связи с нарушениями юридическими и физическими лицами закона в области охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, недр земли, флоры и фауны, а также в связи с нарушениями закона об утилизации бытовых и продовольственных отходов. В связи с выявленными фактами были даны 83 обязательных для исполнения указания.

В общей сложности по 100 делам в административном порядке были наложены штрафные санкции в размере 207 400 манатов. За ущерб окружающей среде по 32 делам были направлены иски в размере 14068 манатов; за нарушение правил утилизации отходов и загрязнение окружающей среды юридические и физические лица по 192 делам были привлечены к выплате нанесенного ущерба в размере 148 565 манатов. Для принятия мер в правоохранительные органы было направлено 36 дел, в исполнительные структуры – 19 дел, в суды – пять дел.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэкологии Азербайджана предупредило лиц, занятых незаконной ловлей рыбы
Общество 20 декабря 19:00
Минэкологии Азербайджана предупредило рестораны, покупающие мясо дичи
Общество 17 декабря 18:54
В Азербайджане за загрязнение атмосферы закрыты два ресторана
Общество 14 декабря 17:57
Зарубежные компании привлечены к очистке загрязненных нефтью территорий на Абшеронском полуострове
Общество 13 декабря 16:19
В Азербайджане за ущерб окружающей среде поданы иски в размере 154 тыс. манатов
Общество 10 декабря 15:47
Назначена новый директор Нацдепартамента гидрометеорологии минэкологии Азербайджана
Общество 10 декабря 13:38
Лента новостей
В Азербайджане предлагается внести изменения по выплатам страховых взносов обязательного медстрахования
Общество 18:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитализацию "Азерэнержи"
Политика 18:44
Президент Ильхам Алиев присвоил двум сотрудникам минтруда и соцзащиты населения почетные звания
Политика 18:29
Назначен председатель Международного банка Азербайджана
Финансы 18:23
В Гарадагском районе Баку будут ограничения в подаче воды
Общество 18:19
Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются
Политика 18:18
В руководстве Международного банка Азербайджана новое назначение
Бизнес 18:17
Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
Беларусь 18:15
Двое судей Верховного суда Нахчыванской АР могут быть освобождены от должности
Общество 18:10