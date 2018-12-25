Допинг стал большой проблемой не только в спорте, но и в обществе - антидопинговое агентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Допинг стал большой проблемой не только в спорте, но и в обществе.

Об этом во вторник сказала директор Национального антидопингового агентства Азербайджана Шафаг Гусейнли на пресс-конференции, посвященной итогам года, сообщает Trend.

Она отметила, что в спортивных центрах незаконно продается допинг.

«Лекарства, которые используются в лечении онкологических и других заболеваний, продают юношам и подросткам. Это незаконно», - сказала Гусейнли.

Директор добавила, что агентство принимает серьезные меры против этого.

Гусейнли призвала каждого быть внимательным в связи с этим, в том числе призвала прессу проводить пропагандистскую работу, напомнив, что допинг вреден для человеческого здоровья.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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