В Азербайджане проведено в два раза больше допинг-тестов - агентство

БАКУ /Trend/ - Национальное антидопинговое агентство Азербайджана в этом году провело 817 тестов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом во вторник сказала директор агентства Шафаг Гусейнли на пресс-конференции, посвященной итогам года, сообщает Trend.

«В 2017 году агентство провело 402 теста», - сказала Гусейнли.

Директор агентства добавила, что на борьбу приходится больше всего тестов – 16,8 процента. На втором месте футбол (14,9 процента), на третьем - велоспорт (11,22 процента).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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