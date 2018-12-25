В Азербайджане проведено в два раза больше допинг-тестов - агентство

25 декабря 2018 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальное антидопинговое агентство Азербайджана в этом году провело 817 тестов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом во вторник сказала директор агентства Шафаг Гусейнли на пресс-конференции, посвященной итогам года, сообщает Trend.

«В 2017 году агентство провело 402 теста», - сказала Гусейнли.

Директор агентства добавила, что на борьбу приходится больше всего тестов – 16,8 процента. На втором месте футбол (14,9 процента), на третьем - велоспорт (11,22 процента).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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