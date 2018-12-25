Завтра в Баку без осадков, порывистый ветер

25 декабря 2018 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, порывистый юго-западный ветер вечером перейдет в умеренный северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 5-7, днем 9-11, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью 1-6, днем 10-15 тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 5-9 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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