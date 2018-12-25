В Баку на станции метро «Хатаи» завершен демонтаж старых эскалаторов

БАКУ /Trend/ - На станции метро «Хатаи» в Баку завершен демонтаж трех старых эскалаторов, завершивших 50-летний срок эксплуатации. Об этом во вторник сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«Но это не означает, что работы, связанные со старыми эскалаторами, завершены, и начнется установка новых эскалаторов. Далее предстоит осуществить снос старого и подготовить новый фундамент под эскалаторы, и эта работа будет завершена в будущем месяце», - отметил Мамедов.

В пресс-службе ЗАО сообщили, что вместо трех демонтированных эскалаторов будет установлено четыре эскалатора. Станция метро «Хатаи» глубокого залегания, имеет один вход-выход, поэтому установка четырех эскалаторов позволит усилить безопасность и удобное передвижение граждан.

Мамедов добавил, что параллельно с заменой эскалаторов продолжались работы по капитальному ремонту и реконструкции станции. Наряду с этим идут работы по капитальному ремонту первого основного пути станции, а также успешно проводится капремонт и реконструкция второго пути «Хатаи-Джафар Джаббарлы».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.