Двое судей Верховного суда Нахчыванской АР могут быть освобождены от должности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается освободить от должности двух судей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики, сообщает во вторник Trend.

Данный вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), которое пройдет 28 декабря.

Так, в связи с переходом на другую должность судей Верховного суда Нахчыванской АР Полада Гасанова и Габиля Мамедова будет рассмотрен вопрос об освобождении их от должности судей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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