В Азербайджане предлагается часть средств от пошлины за регистрацию мобильных устройств направить на соцзащиту

26 декабря 2018 16:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Определенную часть государственной пошлины, выплачиваемой за регистрацию мобильных устройств, планируется направить на усиление социальной защиты работников соответствующих государственных органов Азербайджана, сообщает в среду Trend.

В связи с этим предлагается внести изменения в закон «О государственной пошлине».

Согласно предлагаемым изменениям, в целях усиления социальной защиты работников органа, определенного органом исполнительной власти, обеспечения содержания системы регистрации мобильных устройств данного органа, 30 процентов госпошлины, выплачиваемой за регистрацию мобильных устройств, будет переведено на его казначейский счет.

Остальная часть средств будет поступать в госбюджет. Распределение средств и порядок их использования утверждаются органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что согласно закону «О государственной пошлине» установлена госпошлина за регистрацию мобильных устройств, ввозимых физическим лицом для личного пользования. Размер пошлины устанавливается Кабинетом министров в зависимости от стоимости мобильных устройств.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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