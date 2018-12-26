В Баку на линии по одному из маршрутов выпущены новые автобусы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку на линии по маршруту № 81 (Старые Гюнешли-Гарачухур) выпущены новые автобусы, сообщил в среду Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, в последующие месяцы новые автобусы будут курсировать и на ряде других маршрутных линий.

Отметим, что автобус №81 функционирует по следующему маршруту: кирпичный завод – пос. Старые Гюнешли – ул. Алиаги Шихлинского – шк. №204 - Неапольский круг – ул. Тельнова – шк. №29 – шк. №25 – ул. Сеид Азима Ширвани - поликлиника №7 - Олимпийский спортивный комплекс "Серхедчи" - ст. м. «Халглар Достлугу» - просп. Гара Гараева - ТЦ "Лачин" - рынок «8-й км». - ст. м. «Нефтчиляр» - спортивный комплекс "Старт" - Бакинский государственный нефтяной энергетический колледж - ТЦ "Бакиханов" – просп. Гянджлик – ул. Ахмеда Мехбалыева – пос. Гарачухур - Гарачухурский парк – ул. Этибара Бекирова – шк. №318 – ул. Юсифа Эйвазова - маркет "Угур".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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