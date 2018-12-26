Бакинский метрополитен изменит график работы

БАКУ /Trend/ - В связи с массовыми праздничными мероприятиями и салютом, которые будут организованы в Баку в новогоднюю ночь - 31 декабря, метрополитен будет работать до 02:00, сообщил в среду Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

На станциях метро, которые расположены в центре города и других местах проведения праздничных мероприятий, к работе будет привлечено дополнительное число сотрудников.

«В случае необходимости на линии будут выпущены дополнительные поезда», - сказал Мамедов.

Отметим, что нерабочими днями объявлены 31 декабря (День солидарности азербайджанцев мира), 1-2 января (Новый год) 2019 года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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