В 2018 году азербайджанские спортсмены завоевали свыше 750 медалей - министр

БАКУ /Trend/ - В 2018 году под руководством Президента Ильхама Алиева в сфере спорта были достигнуты большие успехи.

Об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал на мероприятии, посвященным спортивным итогам 2018 года, сообщает в среду Trend.

Рагимов отметил, что внимание и забота, проявляемая главой государства к спорту, создает почву для побед на международных соревнованиях.

Министр подчеркнул, что в 2018 году в чемпионатах мира и Европы, первенствах Европы, соревнованиях Кубка и международных турнирах азербайджанские спортсмены завоевали 753 медали - 263 золотых, 230 серебряных и 260 бронзовых медалей.

Рагимов добавил, что азербайджанские спортсмены получили 17 лицензий для участия на III Летних юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе, где завоевали семь медалей - три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Азад Рагимов сказал, что благодаря политике Президента Ильхама Алиева, проводимой в сфере спорта, Азербайджан признан как спортивная страна. Министр добавил, что достигнуты успехи и по развитию материально-технической базы спорта. «В городах и регионах республики функционирует 44 олимпийских спорткомплекса. В этом году в эксплуатацию был сдан Олимпийский спорткомплекс в Лянкяране, и продолжается строительство еще трех - Нефтчалинского, Тертерского и Геранбойского олимпийских спорткомплексов. Готов к открытию Бейлаганский олимпийский спорткомплекс, завершено проектирование Евлахского спорткомплекса. В поселке Гюнешли построена новая шахматная школа, в поселке Бузовна построен и сдан в эксплуатацию спортзал, продолжается строительство восьми спортзалов», - отметил Рагимов.

Азад Рагимов подчеркнул, что в будущем году азербайджанских спортсменов ждут серьезные испытания: «Они примут участие в соревнованиях лицензионного характера на Летних олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году, а также в ряде других международных соревнований. Надеюсь, что они достойно справятся со всеми этими задачами».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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