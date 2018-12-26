Состоялась Республиканская научная конференция студентов и магистрантов "Система ценностей в образовании Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском славянском университете состоялась Республиканская научная конференция студентов и магистрантов «Система ценностей в образовании Азербайджана», посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Данное мероприятие было организовано педагогическим факультетом БСУ, деканом которого является редактор журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» профессор Ф.С.Наджиева, сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

Мероприятие было открыто вступительным словом проректора БСУ, профессора Рафига Новрузова, а также декана педагогического факультета, профессора Флоры Наджиевой, которые поприветствовали гостей, отметили важную роль молодежи в развитииобразовательной и научной сферы страны и выразили благодарность молодым исследователям, проявившим интерес к участию в данном образовательном акте.

В ходе конференции состоялся круглый стол на тему «Указ Президента Азербайджанской Республики от первого ноября 2018 года "О мероприятиях, проводимых с целью сохранения чистоты азербайджанского языка и усовершенствования использования государственного языка"», а также секционные заседания по семи направлениям: «Русский язык и методика его преподавания», «Азербайджанский язык и методика его преподавания», «Важность изучения литературы в образовании», «Проблемы начального или дошкольного образования», «Современные проблемы педагогики», «Психология в современной системе образования», «Вопросы использования информационных технологий в образовании». Всем участникам были выданы сертификаты об участии.

Отметим, что активное участие в конференции приняли студенты и магистранты Азербайджанского государственного педагогического университета, Сумгайытского государственного университета, Нахычеванского государственного университета, Ленкоранского государственного университета, а также молодые исследователи Западного университета.

Каждое выступление сопровождалась вопросно-ответной беседой, которая перерастала в оживленную дискуссию.

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