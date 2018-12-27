В Азербайджане для приема металлолома необходимо будет специальное разрешение

27 декабря 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане цветные и черные металлы смогут принимать только субъекты предпринимательства, зарегистрированные как потенциально опасные объекты и занимающиеся переработкой этих металлов, сообщает в четверг Trend.

В связи с этим предлагается внести изменение в закон «О производственных и бытовых отходах».

Согласно предлагаемым изменениям, правила приема, учета цветных и черных металлов, исследования их на радиацию и другие требования по их источнику утверждаются структурой, установленной соответствующим органом исполнительной власти.

Прием цветных и черных металлов без установления их источника, незаконным путем, без требования у физических лиц документов, подтверждающих личность, неисследованных на радиацию, а также их плавка влечет ответственность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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