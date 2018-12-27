В Баку торжественно отметили юбилей заслуженного архитектора Азербайджана Эльбая Гасымзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальном музее искусств Азербайджана прошел торжественный вечер, посвященный 70-летию председателя Союза архитекторов Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", заслуженного архитектора Эльбая Гасымзаде, сообщает Trend .

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Абульфас Гараев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции.

Выступившие министр культуры Абульфас Гараев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, народный художник Омар Эльдаров, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, директор Института архитектуры и искусства НАНА Эртекин Саламзаде, секретарь Союза архитекторов Азербайджана Фархад Моллазаде поздравили Эльбая Гасымзаде с юбилеем, подчеркнув большой вклад юбиляра в сферу архитектурного искусства страны и градостроительства столицы, когда с 1989 по 2001 годы он был главным архитектором Баку, и на протяжении всей жизни работал во имя процветания страны.

Абульфас Гараев зачитал распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении Эльбая Гасымзаде орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии азербайджанского архитектурного искусства. Эльбаю Гасымзаде была вручена высокая государственная награда, юбиляр также отмечен почетным дипломом Государственного комитета архитектуры и градостроительства. Эльбай Гасмызаде выразил искреннюю признательность за высокую оценку его деятельности и поздравления.

Гостям был продемонстрирован художественно-документальный фильм режиссера Шамиля Алиева о жизни и деятельности Эльбая Гасымзаде под названием "Memar". В картину вошли мысли и воспоминания министра культуры Абульфаса Гараева, президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Акифа Ализаде, кинодраматурга, заслуженного деятеля искусств Натига Расулзаде, народных артистов Фидан и Хураман Гасымовых, председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народного артиста Азер Паша Нематова и других, а также постановочные сцены и архивные кадры. Премьера картины была встречена овациями гостей и поздравительными словами в адрес юбиляра.

(Автор и фото: Вугар Иманов)

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