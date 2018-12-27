Баку один из самых популярных у россиян городов СНГ для новогодних путешествий

Лучшими городами для новогодних путешествий признаны Минск, Баку и Астана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает ТурСтат.

Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности туристических поездок зимой 2018-2019 годов.

Среди горнолыжных курортов наибольшей популярностью пользуются Логойск и Силичи в Белоруссии, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане и курорт Чимбулак в Казахстане.

Как правило, туристы приезжают в города и страны СНГ зимой на 3 — 7 дней. Российские туристы тратят на зимние туры в города и на курорты СНГ от 50 до 100 долларов в сутки на проживание и питание.

Самые бюджетные туры в СНГ – в Узбекистан и Молдавию. Для выходных туров и шоппинга россияне выбирают Баку и Астану.

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