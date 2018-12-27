Прогноз погоды в Баку на Новый год

27 декабря 2018 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По предварительному прогнозу, 31 декабря в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем 6-8, ночью около 3 градусов тепла.

Днем 1 января в течение дня сохранится умеренная погода без осадков.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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