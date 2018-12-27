AccessBank завершил проект "UNEC Business English Conversation Club"(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прошла церемония закрытия проекта "UNEC Business English Conversation Club", который AccessBank реализует совместно с Азербайджанским государственным экономическим университетом, и предусматривал изучение студентами делового английского языка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Выступивший на церемонии закрытия декан факультета UNEC "Финансы и бухгалтерия" Герай Мусаев охарактеризовал "UNEC Business English Conversation Club" как очень эффективный проект: "Первый проект "UNEC Business English Conversation Club" в полной мере оправдал себя и в связи с этим было принято решение о том, чтобы проект был продолжительным. Я благодарю каждого, кто внес свой вклад в этот проект. "UNEC Business English Conversation Club" дал многое нашим студентам. Также согласовано, что некоторые из них пройдут практику в различных департаментах AccessBank. В связи с этим я выражаю огромную благодарность команде AccessBank".

Начальник отдела Внутреннего аудита UNEC Хикмет Бабаев отметил, что "UNEC Business English Conversation Club" еще больше углубил отношения между университетом и AccessBank. "Я лично видел отношение наших студентов к данному проекту. Естественно, данное отношение свидетельствует об эффективности проекта. Не сомневаюсь, что AccessBank продолжит и в будущем радовать нас интересными проектами и прилагать усилия, направленные на углубление знаний студентов", - сказал он.

В свою очередь директор департамента корпоративного банкинга/маркетинга AccessBank Гюнай Джалилова отметила, что "UNEC Business English Conversation Club" останется в памяти как проект, оправдавший себя в высокой степени: "В текущем году AccessBank выбрал в качестве главного направления своей политики корпоративной социальной ответственности сферу образования. Проекты, реализованные нами в 2018-ом году, были достаточно успешными и "UNEC Business English Conversation Club" является наглядным тому примером. Неудивительно, что AccessBank получил от Ассоциации банков Азербайджана награду в номинации "Самая активная поддержка в сфере образования". Кроме того, три студента из десяти, которые стали победителями Стипендиальной программы AccessBank, являются студентами UNEC, что говорит о высоком уровне образования в данном университете".

По словам главы департамента, в следующем году проект будет реализован в новом формате и под другим названием.

Руководитель проекта, доцент кафедры "Английского языка" UNEC Хавер Гаджиева же отметила, что от реализации данного проекта выиграли и организаторы, и участники: "Несомненно, главным выигрышем студентов является полученные им знания, которые помогут им в будущем занять свое достойное место".

В рамках мероприятия студенты поделились своими впечатлениями от проекта.

В завершение участникам "UNEC Business English Conversation Club" были выданы сертификаты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.