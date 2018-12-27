Азербайджанцы призывают Францию принять меры против провокатора - Петиция

Подготовлена петиция с призывом принять меры к получившему недавно статус "политического беженца" во Франции Видади Искяндерли. Провокатор распространяет в соцсетях видео оскорбительного характера, в которых унижает свою родину и свой народ, оскорбляет атрибуты и символы азербайджанского государства. В своих роликах Искяндерли подстрекает общество к антиконституционному поведению, насилию и терроризму.

"Мы не хотим верить, что французское государство заинтересовано в этом саботаже. Мы приглашаем его принять к сведению призывы к терроризму и насилию, с которыми выступил Видади Искяндерли и принять соответствующие меры", - говорится в петиции.

Призываем читателей Trend присоединиться к петиции. Подписать ее можно, пройдя по ЭТОЙ ССЫЛКЕ

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.