Станции бакинского метро превратятся в концертную площадку

28 декабря 2018 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира с 30 декабря по 2 января в вестибюлях четырех станций метро, имеющих большой пассажиропоток и расположенных близко к центру города, будут организованы концерты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Концерты будут организованы:

- на станции «Ичеришехер» - 11:00 - 12:30

- на станции «Сахиль» - 12:00 - 13:30

- на станции «28 Мая» - 13:00 - 14:30

- на станции «Эльмляр Академиясы» - 14:00 - 15:30

В программу концертов включены произведения национальной и классической музыки в исполнении квартета и исполнителей мугама.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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