В Азербайджане благодаря пилотным проектам медуслуги стали более доступными - агентство

БАКУ /Trend/ - Пилотные проекты по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) проводятся в трех регионах Азербайджана – в Мингячевире, Евлахском и Агдашском районах, сказал в пятницу директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает Trend.

Он отметил, что благодаря пилотным проектам улучшена доступность населения к медицинским услугам, изменен механизм финансирования больниц. Алиев добавил, что в регионах, где реализуются пилотные проекты, повышена зарплата врачей и медперсонала, некоторые врачи получают зарплату более пяти-шести тысяч манатов.

Директор госагентства отметил, что в регионах, где реализуются пилотные проекты, количество операций выросло более чем на 52 процента, стало меньше случаев смерти.

По словам Алиева, больше всего операций было проведено на сердце.

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики. Госагентство по обязательному медстрахованию начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.