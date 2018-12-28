В субботу в Баку временами ожидаются осадки

28 декабря 2018 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 80-90, днем 60-65 процентов.

В районах Азербайджана местами дождь, в горных территориях ожидается снег, днем преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Ночью 0-4, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 3-5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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