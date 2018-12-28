Назначен директор Управления образования Баку

28 декабря 2018 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Директором Управления образования Баку назначен Рашад Тагиев, работавший ранее заместителем. Соответствующий приказ подписал в пятницу министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

Об этом в пятницу сообщил Trend завсектором по связям с общественностью управления Башарат Мамедов.

Отметим, что Рашад Тагиев родился в 1981 году. Окончил юридический факультет Бакинского госуниверситета, затем получил степень магистра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В 2003-2007 годах работал на различных должностях в министерстве экономического развития Азербайджана.

В 2007-2013 годах работал в ООО "Ata Konsaltinq" и ООО "Konsaltinq-AZ".

В 2013-2015 годах был завсектором по человеческим ресурсам Управления образования Баку, в 2015-2018 годах – заместителем директора управления.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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