В Азербайджане число обеспеченных жильем инвалидов и семей шехидов достигло 6,7 тыс. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 31 декабря 2018 число лиц из категории инвалидов и семей шехидов, обеспеченных квартирами, достигает 6,7 тысячи, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в 2019 году лицам из этих категорий планируется предоставить минимум 800 квартир.

Участие 1 августа 2018 года Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в церемонии вручения ключей от 35 квартир (23 - инвалидам Карабахской войны, 12 – семьям шехидов) и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов также явилось очередным выражением заботливого отношения и высокого внимания к ним. На этом мероприятии глава государства сказал: «Цифра, предусмотренная до конца года, - это дополнительные 170 квартир и частных домов. Вместе с тем, если учесть, что в очереди все еще есть достаточно людей, - около четырех тысяч человек стоят в очереди, - то я приму решение о выделении дополнительных средств и приобретении в этом году еще как минимум 300 квартир».

Таким образом, распоряжением главы государства от 2 августа 2018 года были выделены 20 миллионов манатов для приобретения в 2018 году минимум еще 300 квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, что позволило в этом году предоставить лицам из этих категорий в три раза больше квартир – 626 квартир.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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