Будьте с нами, и удача обязательно будет сопутствовать Вам! - новогоднее поздравление АМИ Trend

Агентство международной информации (АМИ) Trend поздравляет Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев всего мира и новым, 2019 годом!

Как часто в последние дни уходящего, 2018 года и первые дни наступающего, 2019 года будут звучать эти слова, и вокруг все будет пронизано ожиданием чего-то нового, светлого, радостного и доброго! Есть что-то необъяснимое и магическое в переходе от старого года к новому, и все мы – участники этого потрясающего события! К тому же в преддверии Нового года столица страны превращается в сказочный город, манящий множеством огней!

Коллектив агентства желает всем своим читателям, постоянным и новым, радостных событий в будущем году, новых горизонтов и перспектив, а также хорошего настроения!

Желаем, чтобы праздник вошел в Ваш дом полновластным хозяином, чтобы светом и теплом наполнил Ваши сердца, чтобы добро и любовь всегда побеждали!

Мы желаем нашей стране мира и дальнейшего процветания, успехов в наступающем 2019 году! Как подчеркнул в своем поздравлении с Днем солидарности азербайджанцев всего мира Президент Азербайджана Ильхам Алиев: "По мере развития нашей страны растут и возможности решения задач более глобального характера. Перед нами стоит такая судьбоносная задача, как освобождение наших земель, оккупированных в результате военной агрессии со стороны армян. Азербайджан проводит последовательную и целенаправленную политику на пути восстановления своей нарушенной территориальной целостности. Наши соотечественники, в свою очередь, также должны проявлять активность в направлении внимания высоких кругов своих стран и влиятельных международных организаций на справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, доведении до широкой общественности исторических реалий. Для развития Азербайджана и укрепления его позиции в мировом сообществе всем нашим соотечественникам необходимо тесно сплотиться вокруг общенациональных целей, более гибко должна координироваться деятельность диаспорских организаций. Убежден, что все наши соотечественники и земляки, независимо от того, в каком уголке мира они проживают, опираясь на эти принципы, и в предстоящие годы будут прилагать все силы и умения для выполнения стоящих перед ними задач".



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