Министр обороны проверил боеготовность бронетехники, размещенной в прифронтовой зоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили боевую готовность бронетехники, размещенной в прифронтовой зоне, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Ознакомившись с условием в воинской части, Министр обороны осмотрел военную технику, проверил готовность расчетов и поставил соответствующие задачи по боевому применению бронетехники.

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