Завтра в Баку в основном без осадков

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем местами будет туман, северный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха составит ночью 3-5, днем - 8-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный.

Ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, в высокогорных района 13-18 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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