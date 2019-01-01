Определена сумма взноса Азербайджана в бюджет ООН

1 января 2019 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет вносить в регулярный бюджет ООН 0,049 процента его общего объема.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр новостей ООН, это отражено в утвержденной Генеральной ассамблеей новой шкале взносов государств в регулярный бюджет ООН на ближайшие три года.

Размер взноса каждого государства в бюджет исчисляется в процентах от общих расходов организации.

В своей резолюции на 2019-2021 годы Генассамблея постановила, что максимальная ставка взноса для наименее развитых стран не должна превышать 0,01 процента, а для богатых - 22 процента всего регулярного бюджета ООН.

Согласно новой шкале, США будут вносить в регулярный бюджет ООН 22 процента его общего объема, Китай - 12,005 процента, Япония - 8,564, Германия - чуть меньше семи процентов, Франция - 4, 427 процента, Бразилия - 2,9, Канада - 2,734, Россия - 2, 405 процента, Австралия - 2,210, Казахстан - 0,187, Литва - 0,071, Украина - 0,057, Беларусь - 0,049, Азербайджан - 0,049, Латвия - 0,047, Эстония - 0,039, Туркменистан -0,033, Узбекистан - 0,032, Грузия - 008, Армения - 0,007, Таджикистан 0,004 Кыргызстан - 0,002 процента.

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