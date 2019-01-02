В 2018 году в Азербайджане 6 тыс. учителей были приняты на работу - министерство

2 января 2019 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане 16 153 учителей общеобразовательных учреждений прошли диагностическое оценивание, сообщает Trend со ссылкой на министерство образования.

В 2018 году 51 тысяч кандидатов подали электронное заявление для участия в конкурсе по приему учителей. Более шести тысяч кандидатов были приняты на работу.

В 2018 году 2090 выпускников из числа набравших 500 и более баллов выбрали специальность "преподавателя". Это в 2,3 раза больше по сравнению с показателем 2013 года, и на 53,6 процента выше по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году свыше 25 тысяч учителей были привлечены к курсам, основанным по модульно-кредитной системе.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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