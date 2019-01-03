Автовокзалы и автостанции Азербайджана продлили усиленный режим работы

3 января 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий продлила усиленный режим работы 60 автовокзалов и автостанций республики до 5 января, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

"Несмотря на начало рабочей недели с сегодняшнего дня Служба продлила до 5 января усиленный режим в 60 автовокзалах и автостанциях страны в целях оказания услуг пассажирам, продолжающим праздничный отдых в регионах Азербайджана", - сказала пресс-секретарь Службы Наида Аллахъярова.

Пресс-секретарь Службы напомнила о необходимости приобретения билетов только в кассах автовокзалов.

"В противном случае ваша поездка, осуществляемая незаконными перевозчиками, связана с существенными рисками», - отметила Аллахъярова.

Напомним, что 31 декабря (День солидарности азербайджанцев мира), 1-2 января (Новый год) в Азербайджане были объявлены нерабочими днями.

Первый рабочий день в 2019 году пришелся на 3 января.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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