Скорость движения автомобилей в Баку снижена в связи с погодными условиями

БАКУ /Trend/ - Скорость движения автомобилей на проспекте Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя снижена на 20 километров в связи с дождливой погодой в Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Агентство просит водителей соблюдать ограничения скорости движения, учитывать погодные условия и относиться с пониманием к другим участникам дорожного движения. Агентство также рекомендует пешеходам не выходить на проезжую часть и пользоваться пешеходными переходами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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