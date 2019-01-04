В Азербайджане утвержден Порядок подготовки секторальных стратегических планов бюджетных организаций

4 января 2019 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден Порядок подготовки секторальных стратегических планов бюджетных организаций, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Данный Порядок утвержден с целью обеспечения выполнения пункта 2.4 указа Президента Азербайджана «Об утверждении «Порядка подготовки рамки среднесрочных расходов» от 24 августа 2018 года.

Стратегические планы обязательно должны включать следующие пункты: функции организации, стратегический взгляд, стратегические направления, стратегические цели и задачи, стратегические показатели, планы деятельности (действий).

В частности, при подготовке стратегического плана бюджетные организации должны проводить стратегический анализ с учетом существующего уровня развития сектора в среднесрочный период и внутренних и внешних факторов, влияющих на работу этого сектора.

К внутренним факторам могут быть отнесены состояние управления, наличие ресурсов (их нехватка), организационная структура, технические и информационные системы (базы), потенциал сотрудников и другие факторы, к внешним – экономические условия, глобальная конкуренция, географическое расположение, опирающееся на демографический и технологический тренды, а также изменения по законодательству.

Благодаря стратегическому анализу определяются вопросы, которые существуют или могут возникнуть в ближайшем будущем, приводятся результаты анализа. Меры, определенные стратегическим планом, должны соответствовать целям и задачам, предусмотренным стратегическими документами (концепция, стратегические «дорожные карты», госпрограммы и пр.), принятыми для развития соответствующей сферы.

Стратегический анализ - основной и инструмент для определения будущих целей и задач организации, а также мер (или планов мер), которые будут осуществлены для достижения этих целей.

В этом разделе также проводится подробный анализ возможных рисков, которые могут повлиять на финансовые показатели и достижение среднесрочных целей бюджетной организации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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