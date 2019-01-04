Бренд UNEC прошел государственную регистрацию в Турции

4 января 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - UNEC, являющийся брендом Азербайджанского государственного экономического университета, признан Турецким ведомством по патентам и торговым маркам.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение университета, марка UNEC включает услуги, входящие в 09,16, 35, 41 и 42 классы классификации, наиболее распространенные среди университетов Турции. Сюда входят образовательные услуги, издание, журналы, книги, календари, а также услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, услуги по научному развитию и исследованию, деятельность по тестированию продукции и услуг с целью определения качества и стандартов, рекламные материалы, в том числе и другие услуги в этом направлении.

Согласно условиям, в течение следующих 10 лет бренд UNEC будет защищен Турецким ведомством по патентам и торговым маркам. Следует отметить, что бренд UNEC, принадлежащий Азербайджанскому государственному экономическому университету, официально зарегистрирован 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту Азербайджана. А процесс признания бренда UNEC некоторыми зарубежными странами находится на стадии завершения.

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