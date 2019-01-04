Минобразования Азербайджана об изменениях в суммативном оценивании учащихся школ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане «Правила проведения аттестации учащихся на ступени общего образования (за исключением итогового оценивания (аттестации)» вступили в силу со дня их включения в госреестр правовых актов и публикации (29 декабря 2018 года) и начали применяться со второго полугодия текущего учебного года.

Об этом в пятницу на пресс-конференции, посвященной указанным правилам, сказал завотделом программ развития образования министерства образования Эмин Амруллаев, сообщает Trend.

По его словам, одним из главных изменений, предусмотренных новыми правилами, является суммативное оценивание. Согласно правилам, сократилось число суммативных оцениваний. Большое суммативное оценивание будет проводиться по всем предметам в четвертом, девятом и одиннадцатом классах, а в пятом, шестом, седьмом, восьмом и десятом классах только по предметам, по которым будут проводиться выпускные экзамены.

Амруллаев добавил, что определенные изменения связаны с начальными классами.

«Так, учитывая возрастные особенности учащихся начальных классов, в первом классе не будет проводиться суммативное оценивание, во втором и третьем классе будет проводиться лишь малое суммативное оценивание. Суммативное оценивание будет проводиться по стобалльной шкале, и только в классном журнале и в школьном дневнике будут выставляться оценки 2, 3, 4 и 5. Другими словам, согласно правилам, все расчеты будут вестись по балльной системе, только в заключение эти баллы будут представляться в виде оценок», - сказал Амруллаев.

По его словам, длительность малого суммативного оценивания составляет один учебный час, длительность большого суммативного оценивания - до 45-90 минут с учетом возрастных особенностей учащихся и особенностей предмета.

Амруллаев отметил, что изменения также предусматривают объявление заранее учащимся даты проведения суммативного оценивания.

«Другим изменением является проведение большого суммативного оценивания по дополнительным предметам, преподаваемым в гимназиях, лицеях и классах с различным уклоном», - добавил завотделом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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