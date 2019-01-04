Завтра в Азербайджане будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром туман, морось. Временами усиливающийся юго-западный ветер во второй половине дня перейдет в северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 4-7, днем - 9-12, в Баку ночью - 4-6, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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