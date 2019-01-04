Минздрав Азербайджана обнародовал официальные данные о причине отравления на иранском сухогрузе "Назмехр"

БАКУ /Trend/ - Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана обнародовало последние результаты экспертизы по выяснению причин смерти лиц, скончавшихся в результате отравления на иранском сухогрузе «Назмехр», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Объединение.

Причиной отравления членов экипажа стало химическое вещество против насекомых-вредителей, которым было обработано зерно, перевозимое судном.

Как говорится в сообщении Объединения, члены экипажа судна отравились от химического вещества, используемого в целях защиты зерна от насекомых-вредителей. В связи с тем, что помещение было закрытым, произошло резкое ингаляционное отравление членов экипажа.

Напомним, что на иранском судне, плывшем из Актау в Баку, отравились 12 членов экипажа. Инцидент произошел на расстоянии 21 мили от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря. Трое из них, Акбар Мансуми Керим (1989), Сейид Муртуза Миргусейн (1986), Саджад Сайад Ферийдундура (1990) скончались.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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